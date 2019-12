Elpidio’s buon natale voor bewoners de Mantel

10 december – Voor circa zeventig bewoners van verzorgingshuis De Mantel is het vanmiddag de Italiaanse keuken die de klok slaat. Onder aanvoering van gastheer en sponsor Elpidio Morosini worden de mensen getrakteerd op soep van ‘di mama’, een Toscaanse maaltijd met wijn van Giordano gevolgd door desserts di Cantucci en Tiramisu voor de smulpaap. Elpidio heeft de afgelopen tien jaar in de Herenstraat een Italiaanse domein gevestigd van smakelijkheden. En zo’n mooi lustrum viert hij graag in deze kerstmaand met de bewoners van De Mantel. De succesvolle ondernemer zegt een dankgebaar te willen maken naar alle mensen in Voorburg die hem al die jaren de kans gegeven hebben zijn bedrijf te laten groeien. Elpidio strijkt vanochtend al met zijn culinaire team in De Mantel neer. Dat wordt feest. Buon natale!