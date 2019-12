Motie van afkeuring over derde Vlietbrug

12 december – Komt er nu wel of geen nieuwe brug over de Vliet om de bereikbaarheid van het Damcentrum te verbeteren? Stel de vraag aan D66 en die partij begint stevig te steigeren. ‘Het gemeentebestuur wil geen duidelijkheid geven over het proces en het onderzoek naar die bereikbaarheid’, zegt commissielid Wouter Jorissen. ‘Eigenlijk zou in de zomer al een besluit genomen worden over een derde brug. De coalitie besloot toen om het besluit uit te stellen en nóg meer onderzoek te doen. Dat begrijpen wij niet. De cijfers en de inmiddels vierde onderzoeksresultaten liegen er niet om. Een derde brug is veel te duur en lost volgens ons geen enkel probleem op. Het gemeentebestuur blijft nu alsnog de mogelijkheid tot een derde brug onderzoeken, maar wil over dat proces niks kwijt. Ik heb ambtenaren en de wethouder gevraagd of we wat meer te weten konden krijgen over het proces. De ambtenaren wilden wel, maar kregen van de wethouder geen toestemming. We hebben met GroenLinks en Gemeentebelangen een motie van afkeuring ingediend maar haalde geen meerderheid’.