School Essesteyn steengoed in foute kersttruien

14 december – Voor de gisteren gehouden landelijke Foute Kersttruiendag, georganiseerd door Save the Children, ging basisschool Essesteijn voor de tweede keer helemaal los. Met deze actie wordt geld ingezameld door een ‘foute’ kersttrui te dragen. Vanaf woensdag waren er al veel activiteiten georganiseerd; foto’s laten maken in kerststijl, kerstkaarten en kerstknutsels verkopen op een heuse kerstmarkt die door de kinderen zelf werd georganiseerd. In verband met de regen werd er last minute uitgeweken naar de sporthal voor de officiële opening door ambassadeur van Save the Children Eric Bouwman. Hij telde samen met de bijna 500 kinderen af waarna de kinderen in een oorverdovend gejuich uitbarstten. De tussenstand op vrijdagmiddag was € 2757,44. Het bijeengebrachte geld is bestemd voor kinderen in nood in o.a. Syrië, Zuid Soedan, Somalië en Libanon.