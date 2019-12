Raadzaal krijgt hard noodzakelijke audiobeurt

16 december – Nog maar kort na de laatste raadsvergadering van dit jaar worden er korte metten gemaakt met de infrastructuur van de raadzaal. Alles gaat aan de kant om de hard noodzakelijke kwaliteit te verbeteren. Het was al niet best gesteld met de klimaatregeling in deze zaal waardoor bij hogere buitentemperaturen bezoekers op de tribune soms amechtig hijgend het debat volgden of er al vandoor waren gegaan voor wat frisse lucht. Maar ook met het geluid is anno 2020 alles aan de hand. De ene keer hapert een microfoon, een volgend moment blijft het geluid ergens hangen en miscommunicatie tussen leden van de raad en die van het college is een feit. Misschien wat overdreven gesteld maar zoals wij in de wandelgang beluisteren is het ‘audiovisueel een ramp met regelmatige uitval. De raadzaal is gewoon ongeschikt’. Vandaar de ingreep zoals op de foto te zien is, een raadzaal in hard noodzakelijk herstel.