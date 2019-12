Tsjechische boktor boosdoener in kerstboom

17 december – Voor het eerst sinds 20 jaar moet Voorburg het doen met een kleine kerstboom in het oude centrum bij de Oude Kerk. Waren we jaarlijks gewend aan een kanjer van 12 meter uit de bossen van zustergemeente Hranice Tsjechië , nu gingen de lampjes aan in een boom van circa 5 meter. Voor de Tsjechische ambassadeur, loco-burgemeester Astrid van Eekelen en stedenband-organisator Frans van Veen was het plezier er niet minder om bij het ontsteken van de lichtjes. En met de Kerstmuziek van Sint Ceacilia hielden de zingende kinderen van de Lusthofschool de traditie overeind. Maar waarom is de boom dit jaar aan kleine kant? Van Veen meldde dat de boktor de grote boosdoener is. Dat gulzige knaagbeest zou het nu op de bomen in Hranice gemunt hebben en veel grote exemplaren hebben aangetast.