Bijna 4500 boetes in oude centrum

19 december – Op de promenade in het oude centrum rijden minder auto’s, brom- en snotfietsers. In 2018 reden er dagelijks 160 brom- en snorfietsers, een jaar later is dat aantal afgenomen tot circa 48. Reden voor de daling is de invoering van kentekenhandhaving in februari 2019, waarbij met camera’s wordt gekeken of een voertuig op de promenade mag komen. Tot 31 oktober 2019 zijn er in totaal bijna 4500 boetes uitgeschreven, waarvan circa 2500 aan brom- en snorfietsers. In de evaluatie zijn ook verbeterpunten benoemd. Zo wil de gemeente kijken of zij de borden beter zichtbaar kan maken, zodat ze meer opvallen. De gemeente blijft kijken of er aanpassingen aan het systeem of andere maatregelen nodig zijn om de overlast verder te verminderen.