Met Santarun kleurt het oude dorp rood

20 december – Dat wordt zondag a.s. rennen rennen rennen voor het goede doel. Rotary Voorburg heeft daarin het voortouw genomen met de Santarun. Deelnemers krijgen voor 10 euro een kerstmannenpak en lopen rond de Oude Kerk in tempo hun rondjes. Bij restaurant de Heeren van Huygens wordt het verzamelen met om 14.30 uur de aftrap. ‘Doe mee en kleur het dorp rood’, zegt mede-organisator Willem Middelburg , hier rechts op de foto terwijl hij promotiefolders uitdeelt aan voorbijgangers. De directie van de Lusthofschool (ook op de foto) is vertegenwoordigd door docent Max Bergen. De opbrengst gaat naar het sportevenement Special Olympics 2020 voor mensen met een verstandelijke beperking.

