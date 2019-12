Boetes tot 10 euro per overtreding omhoog

21 december – Over tien dagen gaan we het jaar uit met de beste wensen, de beste voornemens en de beste bedoelingen. Toch weten we nu al zeker dat de overheid ook volgend jaar weer voor miljoenen binnen harkt door verkeersovertredingen te beboeten. Het beste rijgedrag ten spijt houden we ons massaal maar moeilijk aan de regels. Volgens de ANWB komen de boetes in 2020 hoger uit tot wel tien euro per overtreding. Hier de boetebedragen.

Onnodig links rijden op een autoweg of autosnelweg: 140 euro

euro Rechts inhalen: 240 euro

euro Geen autogordel dragen: 140 euro

euro Als bestuurdertijdens het rijden een mobieletelefoon vasthouden: 240 euro

euro Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 240 euro

euro Afslaan zonder richting aan te geven: 95 euro

euro Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken niet behoorlijk leesbaar is: 45 euro

euro Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: 240 euro

euro Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven: 390 euro

euro Een voertuig dubbel parkeren: 95 euro

euro Parkeren op plaatsen die voorzien van een blauwe streep, zonder dat er een parkeerschijf in de auto aanwezig is: 95 euro

euro Onnodig mistlicht aan de voorzijde voeren: 95 euro

euro Onnodig mistlicht aan de achterzijde voeren: 140 euro

euro Niet werkende remverlichting: 140 euro

euro Niet werkend derde remlicht (voor voertuigen na 30-09-2001): 95euro