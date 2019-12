Sprake van ombouw kerk tot appartementen

30 december – Precies twaalf jaar geleden werd de kerk (Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming) aan de Laan van Nieuw Oosteinde door het bisdom Rotterdam gesloten. Het bezoek liep terug en er vond een reorganisatie van parochies plaats. Al die tijd was er sprake van leegstand. De staat van onderhoud van het rijksmonument werd slechter. Diverse plannen om het gebouw voor andere doeleinden te gebruiken liepen op niets uit. Nu gloort er licht aan de horizon. Het bisdom zou overeenstemming hebben bereikt met een projectontwikkelaar die het interieur van gebouw zou willen ombouwen tot een aantal appartementen. Op de valreep van de jaarwisseling is dat is het eerste goede nieuws voor 2020.

