‘Werk aan de winkel voor de burgemeester’

31 december – Op de valreep van oud en nieuw ontving de redactie onderstaande mail. Daar sluiten we ook 2019 mee af.

‘Het is prettig wonen in Voorburg Noord behalve de laatste dagen van het jaar. Het is elk jaar echter weer raak vanaf de dag dat vuurwerk wordt verkocht. Voor ouderen, kleine kinderen en dieren zijn dit slechte dagen. Burgemeester Tigelaar heeft in zijn portefeuille : – Openbare orde en veiligheid – Integrale handhaving.– Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio. Maar de bewoners in Voorburg Noord merken hier niets van. Als goede “burgervader” zou hij in deze gebruik dienen te maken van zijn bevoegdheden, dus voortaan de laatste dagen van deze maand streng handhaven. De Voorburgers in Noord wensen de burgervader een voorspoedig Nieuwjaar en wachten de nodig te nemen maatregelen van hem af.’

(Naam indiener bij redactie bekend).