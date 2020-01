Sporenwissen ‘oudjaarsfeestje’ duurt nog even

1 januari – De dag na de nacht ervoor. Het is Nieuwjaarsdag. Na het middaguur zijn in Voorburg nog overal de sporen te zien van vuurwerk en brandjes die in de oudejaarsnacht werden ontstoken. Hier en daar mensen met bezems die de rommel voor de eigen deur of in de wijk bijeen vegen maar dat gebeurt niet overal. Wel prettig om te zien. Delen van straten kleuren rood door knalvuurwerk. De wagens van de veegdienst zien we over de Parkweg naar de wijk Damsigt rijden waar het hard nodig is om de straten schoon te krijgen (zie foto boven). Aan de andere kant van Voorburg in de Van Geusaustraat puft een hete vuurpot nog na. Het nachtelijke oud en nieuwfeestje is weer voorbij. Rotzooi opruimen duurt nog even.