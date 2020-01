Expositie van werken tientallen kunstenaars

3 januari – Bijna veertig kunstenaars exposeren deze maand werk op de komende ledententoonstelling bij galerie ArtiBrak. Schilderijen, tekeningen, (textiel)sculpturen, keramiek, glaswerk, fotografie en plastieken laten een maand lang een fraaie dwarsdoorsnede zien van de vele disciplines die binnen de kunstenaarsvereniging beoefend worden. Zo zijn er sieraden van Els Albers, paperclaysculpturen van Gracia Malmberg, acrylschilderingen op moerbeiblad van Glenn Priester , sculpturale wezens van wol, bont en leer van Marie-José Roosen en werken in glasfusingvan Hans Gussekloo. Het is slechts een greep uit het grote, gevarieerde aanbod aan kunstwerken. De tentoonstelling wordt zondag 5 januari om 15.00 uur feestelijk geopend door Peter van der Ploeg, directeur van de musea Huygens Hofwijck en Swaensteyn. Dan wordt ook de ArtiBrak Galerieprijs uitgereikt voor het mooiste werk op de expositie. De tentoonstelling is van 3 tot en met 26 januari. Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44 – www.artibrak.nl. Openingstijden: woe t/m zon 13 – 17 uur, zat. 12 – 16 uur.

