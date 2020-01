ArtiBrak Galerieprijs 2020 voor Suus Zweekhorst

6 januari – Kunstenares Suus Zweekhorst heeft de Fonds ArtiBrak Galerieprijs 2020 gekregen. Zij kreeg de prijs voor haar olieverfschilderij ‘Polderfantasie’. ‘Een bijna monochroom schilderij in heel veel tinten groen, dat bij binnenkomst direct je aandacht trekt’, zegt juryvoorzitter Gerrie Brust Bijmolt. ‘ Het is knap van Suus dat zij met enkele lijnen en beperkt kleurgebruik een heel polderlandschap kan oproepen’. De ArtiBrak Galerieprijs, een geldbedrag van 250 euro en een oorkonde, wordt jaarlijks uitgereikt aan de kunstenaar die volgens de jury het meest geslaagde werk op de ledententoonstelling heeft gemaakt. Veertig kunstenaars tonen hierop hun werk (t/m 26 januari).

