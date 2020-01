Straatfotograaf: ‘Nu al record met afvalterreur’

7 januari – Onverschrokken gaat de Voorburgse straatfotograaf Ap de Heus fietsend het nieuwe jaar in op zijn wekelijkse afvalroutes door de gemeente. Hij hekelt zowel het gedrag van inwoners als dat van de Avalex die er vaak ‘allebei een potje van maken’. Overal waar ondergrondse vuilcontainers staan doemt De Heus op om vast te leggen welke rotzooi veel mensen er van maken. Dat doet hij al enkele jaren en maakte er al enkele duizenden foto’s van. ‘Maandagmiddag heb ik mijn eerste afvalroute gereden tussen 14.00 en 17.00 uur’, zegt hij. ‘Ik zie dat er dit jaar nu al sprake is van een record met de afvalterreur in Leidschendam-Voorburg waar op sommige plaatsen het vuil al weken ligt’. De Heus ziet dat veel van de containers propvol zijn en vindt dat die te weinig worden geleegd, zoals de flessenbak aan het Oosteinde bij Damsigt. Of bij Van Naeltwijckstraat waar het om de haverklap raak is met het dumpen van afval. Het valt nauwelijks meer bij te benen. ‘Maar ik ga gewoon door met het fotograferen van die puinhopen’, zegt De Heus. ‘De handhaving stelt niets voor en de mensen doen maar’.