‘Hervorming bibliotheek onvoldoende afgewogen’

9 januari – De oppositiepartijen D66, GBLV/Gemeentebelangen en GroenLinks willen het agendapunt ‘Scenario’s Hervorming Bibliotheek’ niet behandelen in de Commissie Samenleving op 13 januari. Ze vinden dat er onvoldoende voorbereidingstijd is geweest. Het onderwerp vraagt meer onderbouwing vanuit de burgerij. ‘We willen de inbreng van inwoners en andere belanghebbenden op donderdag 9 januari serieus kunnen nemen en tot een afgewogen debat kunnen komen’, aldus de drie partijen in een bericht. ‘Daarom is verzocht om de behandeling van het Raadsvoorstel door te schuiven naar de volgende vergadercyclus’.