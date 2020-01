10 januari – De thermometer wijst dubbele cijfers. Is dit de stilte voor de winterse storm of schuiven we behaaglijk door naar de lente? Dit laatste hopen velen, maar het eerste geloven we eerder. Dat doet de gemeente ook gezien de borden die geplaatst zijn bij de rotonde aan het Oosteinde. Het is extra uitkijken daar als het tenminste losbarst met winterse buien. Met deze aankondiging op het bord zijn we gewaarschuwd.