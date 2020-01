GroenLinks: ‘Waar komen sociale woningen?’

12 januari – De fractie van GroenLinks wil meer helderheid over de sociale woningbouw in de gemeente. Raadslid Natalie Reijnders twijfelt daarbij aan de inzet van het college. ‘Zijn er wel locaties in beeld waar de toegezegde 750 woningen kunnen komen?’, vraagt zij zich af. ‘Daar zegt de wethouder niets over. Als die locaties er niet zijn, dan is verder onderzoek naar de financiële business case niet zo heel erg nodig. Gebrek aan sociale woningen, zorgt mede voor het tekort aan leraren en verpleegkundigen in Leidschendam-Voorburg. Het gemiddelde startsalaris van een leraar in het basisonderwijs is ongeveer 2.550 euro, van een beginnend verpleegkundige ongeveer 1.900 euro. ‘Als je niet teveel studieschuld en wat spaargeld hebt, kan een leraar net een huis van 160.000 euro betalen. Daar staan er in onze gemeente precies nul van te koop’. GroenLinks wil van het College haast en voortvarendheid zien.