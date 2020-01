Oproep Museum Swaensteyn voor vrijwilligers

13 januari – Museum Swaensteyn in de Herenstraat doet een oproep voor nieuwe gastvrouwen en gastheren voor de dinsdagen en zaterdagen. Het museum biedt een breed en attractief educatieprogramma, rondleidingen en meer activiteiten voor jong en oud en neemt deel aan vele culturele events zoals o.a. de Museumnacht, Open Monumentendag en de Voorburgse Rondgang. Het werk in Museum Swaensteyn wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door vrijwilligers. Op de staatsiefoto, gemaakt door directeur Peter van der Ploeg, staat het huidige legertje vrijwilligers. ‘Als gastheer of gastvrouw is de vrijwilliger het gezicht van het museum en het VVV-informatiepunt’, zegt Van der Ploeg. ‘Zij ontvangen bezoekers en gasten. Aan de balie verkopen zij entreekaarten, museum-artikelen en geeft informatie over Leidschendam-Voorburg op het gebied van kunst, cultuur en tips voor een geslaagd dagje uit’. Belangstelling? Neem dan contact op via secretariaat@swaensteyn.nl of bel 070 386 1673.