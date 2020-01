Scheef Welkom door geknakt frame

15 januari – Het Voorburgse Welkom op dit gemeentebord pak wat scheef uit nu het ijzeren framewerk na een behoorlijke klap is geknakt. Die botsing onder het spoorviaduct moet hard aangekomen zijn als we het weinig soepele beton erachter in ogenschouw nemen. We hebben begrepen dat Stadsbeheer nog geen melding binnen heeft gekregen van het gehavende frame. Welnu hierbij dan. De procedure voor vervanging kan opgestart worden. Die zuilen zien er trouwens niet meer zo fris uit. De spuit erop.