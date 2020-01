Nieuw woongebied bij station Mariahoeve

16 januari – De gemeente en ontwikkelaar REB willen niet alleen nieuwbouw realiseren rond Appelgaarde 2-4 maar ook de omgeving van station Mariahoeve tot een aantrekkelijk woon- en kantoorgebied maken. Er moet nog van alles gebeuren, zoals het meekrijgen van omwonenden en de gemeenteraad, maar dat de herontwikkeling mooie kansen biedt is voor het college zonneklaar. ‘We hebben immers een enorme behoefte aan nieuwe en betaalbare woningen’, zegt wethouder Rouwendal. ‘Met een integrale herontwikkeling van het gebied kunnen er meerdere ambities worden gerealiseerd. De hoogspanningskabel gaat onder de grond. Er komen nieuwe woningen waaronder ook sociale woningbouw dichtbij OV en uitvalswegen met op geringe afstand het nieuwe Westfield Mall of the Netherlands. In de plannen is tevens ruimte voor kantoren en dienstverlening met ondergronds parkeren’.