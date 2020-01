Lunchconcert kinderkoren in Koningkerk

19 januari – Volgende week zondag (26 januari) wordt in de Voorburgse Koningkerk een lunchconcert verzorgd door de Academy of Vocal Arts (ACVA). De ACVA presenteert met het Haags Kinderkoor, het Kinderkoor ‘Musicanti’, het Vocaal Ensemble ‘Cantamare’ en de Koorklas D een programma voor kinder- en jeugdkoren o.l.v. Silvère en Daniëlle van Lieshout. Op het programma staan o.a. de “Missa Brevis” van Benjamin Britten, “Chili con Carne” van Anders Edenroth, de suite “Emmanuel” van Vic Nees en andere componisten. De koren worden op 26 januari a.s. op piano en orgel begeleid door Marijke van Klaveren resp. Francesca Ajossa. Het concert begint om 12 uur en de toegang is gratis. www.muziekindekoningkerk.nl