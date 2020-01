Grote schaal met herdenkingsstenen

20 januari – Op woensdag 22 januari wordt het kunstwerk ‘Levenslicht’ onthuld. Het kunstwerk bestaat uit een grote schaal gevuld met herdenkingsstenen die staan voor alle slachtoffers van de holocaust uit de gemeente. In het donker lichten de stenen op en doven weer uit, als een ademhaling. Daarmee symboliseren ze dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet blijven. In de periode van 22 tot en met 29 januari is het ‘Levenslicht’ op vier locaties in de gemeente te zien o.a. op 22 januari gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Leidschendam en op 23 januari Huygensmuseum Hofwijck, Westeinde 2A.