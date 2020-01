Wethouder Rouwendal tot inkeer met soos

23 januari – Het had weinig gescheeld of een legertje senioren (al dan niet goed ter been) was naar Leidschendam getrokken om bij het stadhuis te protesteren tegen de sluiting van de ouderensoos. Hoe kon wethouder Jan Rouwendal (ChristenUnie/SGP) zich onverwacht zoveel ellende op de hals halen door de ouderensoos af te schaffen en nog wel voor een bedragje van niets op de miljoenenbegroting. ‘Voorburg-65plus’ treurde en de boosheid nam toe. Christelijke zuinigheid kreeg bij Rouwendal vermoedelijk voorrang boven zijn portefeuille van o.a. welzijn. Welzijn? Oh ja welzijn. Nadat de ouderen hun toch al hoge stem verhieven en ook binnen het college van B&W stevig op het besluit van Rouwendal werd ingehakt (hoe kan je dat nu doen Jan?) kwam de gemeente met een verheugend bericht met de wethouder zelf aan het woord, hier op een foto van Ap de Heus.

‘Ik heb de afgelopen dagen overleg gevoerd met de directeur van Woej’, zegt hij. ‘Binnen de bestaande budgetten van Woej is ruimte om de ouderensoos voor dit jaar te betalen. De komende periode gaan we ons gezamenlijk inzetten zodat er ook vanaf 2021 een passende voorziening voor ouderen blijft. Het is van belang dat we oog hebben voor elkaar. Eenzaamheid is een groeiend probleem, ook onder ouderen. Ik zet mij er daarom voor in dat we voorzieningen behouden en nieuwe ideeën omarmen die het mogelijk maken dat ouderen nu, maar ook in de toekomst de deur uit kunnen gaan naar leuke activiteiten in hun wijk. Een samenleving die naar elkaar omkijkt, die maken we met elkaar’.

Een goddelijke vorm van inkeer zullen we maar zeggen, maar het was op het nippertje beste wethouder Jan Rouwendal. Tel uw zegeningen. De ouderen in onze gemeente zijn onnodig ongerust gemaakt.