Lage score met meest zuinige energielabels

24 januari – Sinds 2015 is het voor verkopers en verhuurders van een woning verplicht om een energielabel te overhandigen aan de nieuwe bewoners. Onderzoekers analyseerden de energielabels van ruim 100.000 te koop staande en recent verkochte woningen in Nederland, waaronder die Leidschendam-Voorburg. Hoe energiezuinig is de huizenmarkt hier? Slechts 6% van het lokale woningaanbod heeft het meest zuinige A-energielabel. Het complete aanbod is:

11% van de woningen heeft energielabel B

16% van de woningen heeft energielabel C

31% van de woningen heeft energielabel D

21% van de woningen heeft energielabel E

11% van de woningen heeft energielabel F

4% van de woningen heeft energielabel G

Met deze verdeling staat Leidschendam-Voorburg op de 276e plek van de bijna 300 gemeenten waarvan het woningaanbod groot genoeg was om een gemiddelde energiezuinigheid te kunnen berekenen. Almere heeft van alle gemeenten het meest energiezuinige woningaanbod.