GBLV: Maat is vol, totaalverbod vuurwerk

27 januari – Vuurwerkincidenten, jonge slachtoffers en meer geweld tegen hulpverleners. Voor GBLV/Gemeentebelangen is de maat nu écht vol. De partij heeft aangegeven te komen met moties voor een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk en een feestelijke jaarafsluiting te organiseren door de gemeente. Raadslid Maurice Hartsinck: ‘Elk jaar zien we de grote keerzijde van consumentenvuurwerk. Een ruime meerderheid van de Nederlanders wil een verbod op vuurwerk. Zelfs de branche is voor een verbod op knalvuurwerk en pijlen. Een stop op consumentenvuurwerk betekent dat onze gemeente kan inspringen in de behoefte om het jaar goed en mooi maar wel veilig af te sluiten en het nieuwe jaar in te gaan. Wij kiezen er voor om ons geld niet te hoeven besteden aan vuurwerkschade. Niet langer kan weggekeken worden voor de overlast, schade, dieronvriendelijkheid, vervuiling en agressie tegen hulpverleners’.