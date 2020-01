Dichter Frietman: ‘Mensen raken en ontroeren’

28 januari – Een zilveren jubileum, zou je kunnen zeggen, van Voorburger Frits Frietman die vooral bekend is als beeldend kunstenaar, maar hij is ook dichter. Al 25 jaar schrijft hij proza en gedichten, zo’n tweehonderd. Vierenveertig daarvan zijn nu gebundeld in een fraai boekje met de titel ‘Verstrooide Bloesem’. Sommige gedichten zijn grappig, andere absurd of ontroerend. De uitgave wordt verluchtigd met drie van zijn tekeningen met de titels: ‘Male with Flowers’ (met subtitel ‘Verstrooide bloesem’), ‘Liefdeshuppel’ en ‘Songs of Experience’. Met ‘Ontwaken op Hofwijck’ won Frietman in 2013 de Dichter op Hofwijckprijs. ‘Er is een relatie tussen mijn tekeningen en gedichten’, zegt hij. ‘Ze streven beide hetzelfde na: uiting geven aan mijn verwondering over het bestaan. Ik wil mensen raken en ontroeren.” Met deze fraaie dichtbundel wil Frietman (77), een ‘kleine footprint in de culturele omgeving’ achterlaten. Van de dichtbundel zijn 75 genummerde exemplaren gedrukt, prijs € 10,– en te koop bij galerie ArtiBrak en Huygensmuseum Hofwijck.