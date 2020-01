Thuis een dagelijks ritje met de riksja

30 januari – Een ritje met de riksja is bijna onvermijdelijk als je een Aziatisch land bezoekt. En het is een leuke vakantiebeleving. De bewoner van dit huis bij de Parkweg moet er zo te zien wel heel bijzondere herinneringen aan hebben. Hij kocht er een en liet de riksja inschepen om naar Voorburg over te brengen met als eindbestemming de voortuin. Hier krijgt Voorburg een Aziatisch sausje met elke dag een prettig vakantiegevoel. Een denkbeeldig ritje met de riksja.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink