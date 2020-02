Docenten en leerlingen ‘Maartens’ solidair

31 januari – Ook bij het Maartenscollege gaan docenten gebukt onder werkdruk. Er is nogal eens sprake van lesuitval en de schoolleiding kan niet meer de kwaliteit leveren die in deze tijd van ‘open dagen’ ouders van nieuwe leerlingen wordt voorgehouden. Alle reden om mee te doen met het lerarenprotest en naar Den Haag te gaan. Leerlingen werden gemobiliseerd om spandoeken te maken en zo togen docenten en klasgenoten naar de minister om van zich te laten horen. Voor het zover was eerst nog even op het schoolplein voor de camera van Ap de Heus om te laten zien dat ook Voorburg opkomt voor noodzakelijke verbeteringen in het onderwijs.