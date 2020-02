Gratis voorproefje van Huygens Festival

2 februari – Je kunt er soms niet vroeg genoeg bij zijn. Zeker als het gaat om de aandacht te vestigen op een goed bewezen evenement in Voorburg. Dat kun je rustig overlaten aan de organisatoren van het Huygens Festival dat weliswaar pas in september plaatsvindt maar eerst een voorproefje krijgt met de Huygens Festival Amuse 2020, dit jaar als onderdeel van de uitreiking van de Vliet Awards Cultuurprijs en dat tevens samenvalt met de eerste editie van de Voorburg Jazz Culinair Amuse. Dat gebeurt op woensdagavond 12 februari in de Oude Kerk. Net als de twee eerdere edities wordt er een voorproefje gegeven van een aantal optredens tijdens het driedaagse Huygens Festival 2020. Secretaris Frank Rozenberg: ‘Wij hebben weer een aantal mooie muzikale verrassingen in petto. Dit geldt ook voor onze collega’s van Voorburg Jazz Culinair’. Aanmelden via www.vlietawards.nl ‘Toegang is gratis, maar vol = vol’.