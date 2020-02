5 februari – Winterklokjes en krokussen zijn wel wat gewend in dit jaargetijde maar misschien is het eigenlijk ook wel beter zonder sneeuw of vorst. De zon, zoals die vandaag flink aanwezig was, stuwt niet alleen het kwik omhoog, ook de knolplantjes laag bij de grond schieten de grond uit in park Vreugd en Rust. Het zijn lentebodes bij uitstek die deze winter kleuren.