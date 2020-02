‘Onderwereld’ ideale garage voor klassiekers

6 februari – Onder het spoor van station Voorburg is een P&R zone van kracht. Parkeren en reizen om het de gebruikers van het OV makkelijker te maken. Na de spitstijden is het aantal plaatsen vaak ‘uitverkocht’. Kostbare plekjes dus. Rondjes rijdende in de hoop dat er toch een plaats vrijkomt valt op dat zeker een tiental parkeerplaatsen wordt ingenomen door klassieke auto’s die er kennelijk een permanente bestemming hebben gevonden. Een verzamelaar van oude exemplaren heeft zo een eigen ‘garage’ gevonden ten koste van de P&R-reiziger voor wie de locatie – ook wel onderwereld genoemd – feitelijk is ingericht.