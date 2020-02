Gemeente vlagt weer op Koningsdag

7/8 februari – Tijdens de laatste Koningsdag werd er niet gevlagd bij Huize Swaensteyn. Het was daar een kale boel op deze feestdag. Oorzaak; er is tegenwoordig geen gemeentebode meer te vinden – zo wordt beweerd – die de grote vlag uit het zolderraam wil steken om het dundoek dan in volle omvang boven de Herenstraat te laten wapperen. Kritiek kon dan ook niet uitblijven en zie wat er gebeurt aan de gevel van Swaensteyn. Twee vlaggenmasten op circa drie meter hoogte klaar voor gebruik. Binnenkort vindt het proefvlaggen plaats om vervolgens op de komende Koningsdag weer beter voor de dag te komen als gemeente met zowel de eigen vlag als het rood-wit-blauw. Die vlaggen krijgen het formaat dat bij deze masten past.

