Veilig de bocht om langs hangkettingen

11 januari – Met z’n tweetjes op de scooter rustig de bocht nemen zonder voetgangers die onverhoeds de kruising oplopen want dat gebeurde nogal eens bij het Damplein. Om dat te voorkomen plaatste de gemeente daar op vier hoeken palen met glimmende hangkettingen die met zwarte verf wat neutraler van kleur worden. De schilder heeft even een rustpauze ingelast terwijl de pot met verf en kwast in de actiestand blijven om het werk af te maken. En dat is inmiddels gebeurd. Een advies voor de scooterman: kijk vooral vooruit.