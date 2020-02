Theaters toch weer samen verder

12 februari – Theater Ludens Voorburg en Het Veur theater Leidschendam kunnen toch verder met hun programmering voor seizoen 2020-2021. Wethouder Astrid van Eekelen: ‘We zijn intensief met elkaar in gesprek geweest en is er een goede basis gelegd voor een toekomstige samenwerking. Ik ben blij dat dat gelukt is zodat de theaters aan de slag kunnen met een mooi programma’. Alfred van Kesteren van het Veur theater: ‘Het was spannend of we door konden gaan voor het komend seizoen. Gelukkig hebben we samen met de gemeente het financiële deel op kunnen lossen. Dit, samen met de opbrengsten van de particuliere doneeractie, geeft zekerheid om er een mooi seizoen van te maken. Hierdoor is er nu ook de ruimte om de samenwerking met Ludens vorm te gaan geven’. Er moet wel een plan komen dat invulling geeft aan het raadsbesluit over de duurzame toekomst van de theaterfunctie; samenwerking, twee podia vanuit één organisatie.