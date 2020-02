‘Amuse’ Huygensfestival smaakt naar meer

14 februari – Het heette een voorproefje te worden maar het pakte uit als een doordacht gerecht van een meester-chef dat zich tongstrelend liet smaken. Zo mag de ‘amuse’ van het Huygensfestival 2020, opgediend in een bijna tot theater omgebouwde Oude Kerk, worden geduid. De honderden aanwezigen (onder de kroonluchters met brandende kaarsen) zullen het willen beamen. Het festival vindt pas plaats in september (11-13) maar de organisatie trappelt nu al van ongeduld maar het wordt eerst nog hard werken. De lat ligt immers hoog. Dat geldt ook voor het Jazz Culinair (3-5 juli) met muzikale optredens die Voorburg op professioneel niveau meevoeren in de regionale vaart der volkeren. Op gemeentelijke steun mag zonder meer worden gerekend. Wethouder Astrid van Eekelen tekent er zelfs graag voor getuige haar loftuitingen en complimenterende woorden aan het adres van alle mensen voor en achter de schermen. En terecht want het loslaten van het Huygensfestival in zijn veelzijdigheid als een Voorburgs iconisch evenement zou een onvergeeflijke dwaling van de eerste orde zijn. Het zij maar gezegd met de heerlijke amuse in gedachten. Op de sites huygensfestival.nl en voorburgjazzculinair.nl meer informatie en mooie foto’s.