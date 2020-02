Hond en baas kwispelroute in aquarel vervat

15/16 februari – In Museum Swaensteyn zijn t/m 22 maart aquarellen te zien van de Voorburgse aquarellist Jon Meibergen , die zijn onderwerpen in de open lucht vindt. Hij wil in kleur en toon de werking van licht en donker verbeelden. Voor de serie De Kwispelroute werd Meibergen geïnspireerd door zijn eigen hondenuitlaatroute aan de Tollenskade en de Aart van der Leeuwkade. Hier zijn door de gemeente speciale wandelpaden (kwispelroutes) aangelegd, waar honden los mogen lopen. Meibergen maakte op zijn route gedurende een jaar opnamen van mensen waarmee hij een ‘honden-uitlaat-relatie’ ontwikkelde. De acht kunstwerken tonen de baasjes met hun honden op hun dagelijkse kwispelroute.

