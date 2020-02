Een neus om rekening mee te houden

17 februari – In de jaren ’60 en ’70 kwam je ze nog gewoon tegen, die Amerikaanse bakken die ongeveer 1:1 reden. Enige bewondering viel de chauffeur toen ten deel. En er was nog ruimte genoeg om die dikke sleeën te parkeren. Totdat de nivellering toesloeg en je snel als verdacht werd aangemerkt om zo’n bak in bezit te hebben die ook nog eens twee keer zoveel ruimte vroeg als auto’s van Europese en Japanse makelij. Nu zijn het klassiekers en alleen verzamelaars kunnen zich zo’n slagschip permitteren. Met veel bekijks onderweg want dat blijft. Ook van medeparkeerders als je zo’n Lincoln Marcury in de garage Havenstraat binnen het parkeervak probeert te manoeuvreren met deze lange neus om voorzichtig mee te zijn. Lange neus?