19 februari – Vorig jaar werd groot onderhoud gepleegd aan het NS-station Voorburg. Dat was dringend nodig. Ook aan de ‘onderkant’ waar mensen met een boog om de pilaren gingen om niet besmeurd te worden met spetters vuil. Nu zien we opnieuw lekkages op de pilaren onder de rijksweg bij het busstation. Niet zo’n frisse boel. Oorzaak is de slechte afvoer van vuil en regenwater op dit deel van de Utrechtsebaan.

