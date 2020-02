Brandstof van ‘Els’ is water en brood

21 februari – Kort geleden begonnen twee Haagse ondernemers ‘Els in the City’, een fietskoeriersdienst die inmiddels ook in Voorburg klandizie heeft. Een koeriers flitst al snel 40 kilometer per dag van opdracht naar klant. Onderweg geen paaltjes meer die bestelauto’s de weg blokkeren, geen uitlaatgassen en vaak met files te maken hebben. ‘Els’ ziet er gezond uit. Het zijn de bloedverdunners in dichtgeslibde verkeersaders. En ja, de brandstof die ‘Els’ nodig heeft komt neer op water en brood. En de ‘chauffeur’ blijft in topconditie.