22/23 februari – Herhaling van de zware storm eerder deze week bleef vandaag uit maar als stevige ‘nabrander’ hebben we nog wel te maken met behoorlijke windstoten. Bij de rotonde op de Laan van Nieuw Oosteinde zien we wat ervan komt. Een omver geblazen reclame-windvaan met betonnen voet en ook geparkeerde fietsen gingen onderuit.

