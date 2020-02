Familie krokus schiet de grond uit

23 februari – Onlangs zag u op Voorburg Insite een bed vol narcissen in het plantsoen langs de Prinses Mariannelaan, nu nog net zichtbaar op deze foto. Er was toen nog geen spoor van ander knollengoed te bekennen. En dat schiet de familie krokus ineens de grond uit met honderden tegelijk zonder verdere aankondiging. We zijn nu echt op weg naar de lentemaand die we na al dat ongure winterse ongerief van dit weekeinde kleur- en bloemrijk verwelkomen.