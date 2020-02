Nieuwe narcissenroute in park Vreugd en Rust

25 februari – Op initiatief van de stichting ‘Mooi Voorburg’ wordt de narcissenroute van 1978 in ere hersteld. Op dertig plaatsen in park Vreugd en Rust, gemarkeerd door genummerde stenen, zijn narcissen geplant. Op woensdag 4 maart (13:30 uur) wordt de route feestelijk geopend door wethouder Nadine Stemerdink. Het opnieuw aanleggen van de narcissenroute past in het plan om park Vreugd en Rust weer de allure te geven die de beroemde landschapsarchitecten Zocher in de tweede helft van de negentiende eeuw aan deze buitenplaats hebben gegeven. Het was toen gebruikelijk buitenplaatsen te omringen met zogenaamde stinsenplanten zoals narcissen, hyacinten en andere bol- en knol- gewassen. Na een burgerinitiatief van ‘Mooi Voorburg’ is samen met de gemeente een plan opgesteld voor de extra beleving in het park.