Zinkend geloof dramatisch op doek

27 februari – De komende expositie bij ArtiBrak staat in het teken van water. Vijf kunstenaars laten zien hoe zij dit thema invullen. Lucy de Kruijf haalt haar inspiratie onder meer uit de natuur, zoals het golvende water. Haar keramische objecten zijn hierop geïnspireerd. Suus Zweekhorst loopt dagelijks door de polders op zoek naar sporen van vroeger. Water komt in bijna al haar landschapsschilderijen en -tekeningen voor. Veronique Jacobse’s werk is geïnspireerd door water in al haar verschijningsvormen: een waterval, gletsjer, smeltend ijs, eilanden omgeven door water, of een polderlandschap. Sinds haar tiende jaar schildert Winifred Bastian water, maar er is nog een thema dat haar inspireert; kerken die langzaam door het water verzwolgen worden. Dit komt voort uit de opwarming van de aarde en de afname van het geloof in de Westerse wereld. Het thema heet dan ook: Zinkend Geloof. Herkennen we hier Leidschendam? Tenslotte Fred Hemmes die op zijn fiets bewust werd van de landelijke schoonheid van de streek Midden-Delfland en bracht dat in beeld. De tentoonstelling is te zien t/m 22 maart en wordt zaterdag 29 februari om 15.00 uur geopend. Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44, 2271 CH Voorburg – www.artibrak.nl