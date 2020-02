28 februari – Als het even niet mogelijk is om per trein verder te reizen worden door de NS bussen ingezet. We zien het nogal eens richting Schiphol waar het dan in Leiden overstappen wordt. Maar ook dichter bij huis staat de autobus klaar om de treinreiziger van dienst te zijn. Zoals op het Stationsplein waar met dit bord duidelijk wordt gemaakt hoe verder te gaan.