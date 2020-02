Stoom afblazen na inzet stronkenfrees

29 februari – In park Middenburg aan het Westeinde wordt de laatste hand gelegd aan het snoeien van bomen en zwaardere ingrepen zoals wortelwerk. Na het vellen van een boom blijft er altijd een boomstronk achter. De boomwortels worden verwijderd met een speciale stronkenfrees, hier met behulp van een traktor en hulpstuk dat het zagen zo verhit waardoor ‘blussen’ nodig is en dat veel stoom veroorzaakt.

We schakelen meteen door naar de kalender, want het is een speciale dag vandaag. Heel 2020 is een schrikkeljaar en dat wordt ‘gevierd’ met een schrikkeldag als een cadeau van moeder Aarde die 365 dagen en afgerond 6 uur nodig (36514 dag) heeft om een baan rond de Zon te beschrijven. Door elke 4 jaar een datum tussen te voegen, loopt de kalender weer in de pas met de aarde. Die datum is 29 februari. Gefeliciteerd.