Zolderraampje handig begin van vuilstort

2 maart – Wat er allemaal van de bovenverdieping weg moet of misschien wel weggebroken wordt gaat ons niet aan maar dat de bewoners hier kiezen voor technisch gemak is duidelijk. Geen gedoe met vele keren de trap op of trap af maar een lange slang van emmers die de boel ‘transporteert’ naar de container beneden. En dat allemaal via het kleine bovenraampje van deze woning aan de Hoekwaterstraat. Dat ziet er professioneel uit. Storten maar.