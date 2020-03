GBLV hekelt gemeente over windturbines

3 maart – Komen er op gemeentegrond vier kolossale windturbines, zoals het college wil of moet dit idee meteen de prullenbak in? Dat laatste als het aan GBLV ligt. ‘Het is onbestaanbaar dat het college een dergelijk voorstel durft te doen’, zegt de lokale partij. ‘Eerst hadden we die horizonvervuilende en overlastgevende windturbine die de gemeente Den Haag vlakbij de Zeeheldenwijk heeft laten plaatsen en iedereen in Leidschendam-Voorburg een doorn in het oog is. Hoe kan je dan als college zelf vier van die windturbines toestaan bij de bewoners die uitkijken op een strook langs de A4 en polders als beschermd natuurgebied. We zien nu al dat inwoners van de Zeeheldenwijk worden geconfronteerd met horizonvervuiling, slagschaduwen en geluidsoverlast. Het is te bizar voor woorden’, aldus GBLV gemeenteraadslid Maurice Hartsinck. Hij zegt met betrokkenen in gesprek te gaan en alles te doen om er voor te zorgen dat het belang van inwoners voorop komt te staan. ‘Wij adviseren het college met klem naar andere oplossingen voor alternatieve energiewinning te kijken, zoals zonnecollectoren’.