Thuis trouwen met Jan en alleman erbij

5 maart – Het is geen voortijdig uitgelekte 1-april grap maar echt waar. Om te trouwen hoef je niet meer naar een gemeentelijk huis maar mag je voortaan trouwen waar je maar wilt. De gemeenteraad heeft ingestemd met een D66-voorstel dat regelt dat je je huwelijk ook in je eigen huis, een restaurant, boerderij of in een camper kan voltrekken. Het college kwam al met het voorstel dat de trouwambtenaar ook huwelijken zou mogen doen in kerken. Dat vond D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem een opmerkelijk idee: ‘Waarom dan ook niet ergens anders waar de bruiloft kan plaatsvinden?’ Bingo!

Een aanstaand bruidspaar hoeft maar aan een paar voorwaarden te voldoen. De eigenaar van de locatie moet toestemming geven, de ambtenaar van de burgerlijke stand moet zich kunnen omkleden en er moet een tafel en een toilet aanwezig zijn. En………..de bijeenkomst moet wel openbaar zijn en een voor iedereen toegankelijke ceremonie. En de praktijk ervan? Of dat kan leiden tot een lastige situatie met bijvoorbeeld ongewenst bezoek in je eigen huis moeten we afwachten. Openbaar is openbaar. Oef.