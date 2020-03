D66 en GBLV willen bouwoffensief

7 maart – ‘In deze gemeente is in het verleden te weinig bijgebouwd. Daarvoor zijn allerlei redenen aan te voeren maar feitelijk zit de woningmarkt ook in onze gemeente op slot’, melden D66 en GBLV in een gezamenlijk bericht. Beide partijen zeggen op straat steeds vaker mensen te spreken ‘die het ontzettend lastig te vinden om een woning te vinden, een grotere woning willen verruilen voor een kleinere, ouders die klagen dat de kinderen zo lang thuis zijn omdat ze geen woning kunnen vinden of stelletjes die kinderen willen maar vast zitten in een te kleine woning’.

Daarom vinden D66 en GBLV dat het tijd wordt voor een gemeentelijk bouwoffensief en willen een wethouder die actief op zoek gaat naar ook kleinschalige mogelijkheden tot woningbouw en die stappen zet in ontwikkelingen van reeds genomen besluiten. Haast is geboden vinden de partijen. Om de betrokken wethouder (Rouwendal) aan te moedigen hebben zij hem een lijst gegeven met allerlei suggesties. ‘Rijp en groen door elkaar en niet allemaal even geschikt, maar voldoende basis voor een gedegen analyse. Het gaat er om dat iedereen een passende woning kan vinden’, luidt de boodschap.