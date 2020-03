Siberisch kameeltje in Voorburgs kraambed

12 maart – Een unieke gebeurtenis in Voorburg. Niet eerder werd in deze gemeente een kamelen-baby geboren. Dat gebeurde gisteren bij de waterpartij aan de Prins Bernhardlaan waar het nieuwe Circus Maximum is neergestreken. De circusdirecteur is zeer verheugd met de ‘gezinsuitbreiding’ binnen de kring van zijn dierenfamilie. Moet van deze bijzondere geboorte aangifte worden gedaan, is de vraag. Of kan er door de gemeente toch een bewijs van geboorte worden afgegeven. Met een beetje creativiteit moet daar iets op te bedenken zijn. Het kameeltje heeft overigens nog geen naam. Het circus met o.a. bekroonde dressuren van Friese hengsten, honden en Siberische kamelen komt ook met jongleurs, koorddansers en blijft tot 15 maart. Ap de Heus maakt deze foto van moeder en kind.